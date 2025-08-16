Lotería de Boyacá se juega todos los sábados en Colombia. (Diseño: Depor)
Lotería de Boyacá se juega todos los sábados en Colombia. (Diseño: Depor)

La se juega este sábado 16 de agosto en . Si estas interesado en seguir la transmisión de este evento, deberás conectarte a la señal abierta de Canal Trece, empresa con los derechos para televisarlo. Este evento también se puede ver por las plataformas de Facebook y YouTube de la . Este sorteo, como todos los sábados, comenzó a las 10:40 p.m. (horario en Colombia, Perú y Ecuador). ¿No tienes cómo seguir en vivo la transmisión del sorteo de este fin de semana? No te preocupes, Depor te ofrecerá todos los detalles y la información del premio mayor del boleto. ¡Mucha suerte!

Lotería de Boyacá: resultado del sábado 16 de agosto

Número ganador:

Serie:

Lotería de Boyacá se juega todos los sábados en Colombia. (Video: Youtube)

