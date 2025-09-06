Lotería de Boyacá se juega este sábado 6 de setiembre en Colombia. Si estás interesado en seguir la transmisión de este evento, debes conectarte a la señal abierta de Canal Trece, empresa con los derechos para televisarlo. Este evento también se puede ver por las plataformas de Facebook y YouTube de la Lotería de Boyacá. Este sorteo, como todos los sábados, comenzará a las 10:40 p.m. (horario en Colombia, Perú y Ecuador). ¿No tienes cómo seguir en vivo la transmisión del sorteo de este fin de semana? No te preocupes, Depor te ofrecerá todos los detalles y la información del premio mayor del boleto. ¡Mucha suerte!

Lotería de Boyacá: resultado del sábado 6 de setiembre

Número ganador: ----

Serie: ---

Lotería de Boyacá de Colombia. (Video: Youtube)