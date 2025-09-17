La Lotería de Manizales se juega una vez más este miércoles 17 de septiembre en Colombia. Si estabas interesado en seguir la transmisión de este evento, debiste conectarte a los canales oficiales de la Lotería de Manizales, disponible en YouTube y Facebook. Este sorteo, como todos los miércoles, comienza a las 10:30 p.m. (horario en Colombia, Perú y Ecuador). ¿No tienes cómo seguir en vivo la transmisión del sorteo de este miércoles? No te preocupes, Depor te ofrece todos los detalles y la información del premio mayor del boleto. ¡Mucha suerte!
Lotería de Manizales: resultado del 17 de septiembre
Número ganador: ----
Serie: ---