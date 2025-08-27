La se jugó una vez más este miércoles 27 de agosto en . Si estabas interesado en seguir la transmisión de este evento, debías conectarte a los canales oficiales de la Lotería de Manizales, disponible en YouTube y Facebook. Este sorteo, como todos los miércoles, comenzó a las 10:30 p.m. (horario en Colombia, Perú y Ecuador). ¿No tenías cómo seguir en vivo la transmisión del sorteo de este miércoles? No te preocupes, Depor te ofreció todos los detalles y la información del premio mayor del boleto. ¡Mucha suerte!

Lotería de Manizales: resultado del 27 de agosto

Número ganador: 2747

Serie: 104

