La Lotería de Medellín se jugó una vez más este viernes 22 de agosto en Colombia. Si estabas interesado en seguir la transmisión de este evento, debiste conectarte a los canales oficiales de la Lotería de Medellín, disponible en YouTube y Facebook, además de la televisación del canal regional Teleantioquia. Este sorteo, como todos los viernes, comenzó a las 11:00 p.m. (horario en Colombia, Perú y Ecuador). ¿No tenías cómo seguir en vivo la transmisión del sorteo de este viernes? No te preocupes, Depor te ofreció los resultados del premio mayor. ¡Mucha suerte!

Lotería de Medellín: premio mayor del viernes 22 de agosto

Número ganador: 4918

Serie: 310

Sorteo Lotería de Medellín sábado 22 de agosto | VIDEO: Loterías Colombianas