La se juega una vez más este viernes 29 de agosto en . Si estás interesado en seguir la transmisión de este evento, debes conectarte a los canales oficiales de la Lotería de Medellín, disponible en YouTube y Facebook, además de la televisación del canal regional . Este sorteo, como todos los viernes, comienza a las 11:00 p.m. (horario en Colombia, Perú y Ecuador). ¿No tienes cómo seguir en vivo la transmisión del sorteo de este viernes? No te preocupes, Depor te ofrece los resultados del premio mayor. ¡Mucha suerte!

Lotería de Medellín: premio mayor del viernes 29 de agosto

Número ganador: ----

Serie: ----

Lotería de Medellín: premio mayor del viernes 22 de agosto (Video: Resultados y Chances Colombianas | Youtube)
Lotería de Medellín: premio mayor del viernes 22 de agosto (Video: Resultados y Chances Colombianas | Youtube)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC