La Lotería de Medellín se jugará una vez más este viernes 7 de noviembre en Colombia. Si estás interesado en seguir la transmisión de este evento, deberás conectarte a los canales oficiales de la Lotería de Medellín, disponible en YouTube y Facebook, además de la televisación del canal regional Teleantioquia. Este sorteo, como todos los viernes, comenzará a las 11:00 p.m. (horario en Colombia, Perú y Ecuador). ¿No tienes cómo seguir en vivo la transmisión del sorteo de este viernes? No te preocupes, Depor te ofrece los resultados del premio mayor. ¡Mucha suerte!

Lotería de Medellín: premio mayor del viernes 7 de noviembre

Número ganador: ----

---- Serie: ---

Lotería de Medellín de hoy 7 de noviembre | VIDEO: Loterías Colombianas