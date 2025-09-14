Local CO 

Resultados del Sorteo Sinuano Día / Noche EN VIVO: números ganadores del domingo 14 de septiembre

Este domingo 14 de setiembre se lleva a cabo una nueva edición del Sinuano de Día y de Noche en Colombia. Revisa los resultados y números ganadores de cada sorteo en este minuto a minuto.

El Sorteo Sinuano se juega todos los días en Colombia. (Imagen: Sinuano)
17:03

SORTEO SINUANO |   ¿En dónde ver el 'Sinuano Noche'?

Para ver el 'Sorteo Sinuano Noche', puedes sintonizar canales locales de televisión en Colombia que transmitan los sorteos de lotería en vivo. También puedes encontrar transmisiones en línea a través de sitios web oficiales de la lotería o plataformas de streaming que puedan ofrecer el sorteo en directo.

15:46

SORTEO SINUANO |   ¿Cómo se juega el 'Sinuano Noche'?

El 'Sorteo Sinuano Noche' es un juego de azar ampliamente reconocido en Colombia. En este juego, los participantes eligen cuatro números del 0 al 9. Luego, adquieren boletos con sus selecciones, cada uno con un costo específico. Los premios se otorgan según diversas combinaciones de números, desde acertar los cuatro en orden exacto hasta acertar uno, dos o tres en cualquier orden.

14:48

SORTEO SINUANO |   ¿A qué hora se juega el 'Sinuano Noche'?

El 'Sorteo Sinuano Noche' se juega de lunes a sábado a partir de las 10:30 de la noche en Colombia. Los domingos y días festivos, en cambio, se realizan desde las 8:30 pm (hora local). En cuanto a los resultados, estos son anunciados a través de su página web o YouTube oficial.

14:48

Resultado del 'Sorteo Sinuano Día':

Número ganador: 6217

La quinta: 7

14:10

Transmisión en vivo | Sorteo Loterías 'El Sinuano Día'

13:38

SORTEO SINUANO | ¿Qué es el 'Sinuano Día'?

El 'Sorteo Sinuano Día' es una lotería que se juega en Colombia, específicamente en la región de la Costa Caribe, incluyendo los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia, Sucre, y el departamento del Atlántico. Este sorteo se lleva a cabo todos los días, de ahí su nombre 'Sinuano Día'.

12:53

SORTEO SINUANO |   ¿Cómo se juega el 'Sinuano Día'?

En el 'Sorteo Sinuano Día', los participantes eligen números de cuatro cifras y pueden ganar premios dependiendo de cómo coincidan los números seleccionados con los números ganadores. Los premios varían en función de la cantidad de cifras que coincidan y la posición en que aparezcan en el número ganador. Es una lotería muy popular en la región y ofrece la posibilidad de ganar diferentes montos dependiendo de la combinación de números seleccionados y el tipo de apuesta realizada.

11:36

SORTEO SINUANO |   ¿Qué es el 'Sinuano Día'?

11:36

SORTEO SINUANO |   ¿A qué hora se juega el 'Sinuano Día'?

El 'Sorteo Sinuano Día' ofrece una maravillosa oportunidad para los jugadores de probar suerte en las primeras horas de la tarde. Los resultados son anunciados alrededor de las 2:30 de la tarde (hora local), a través de su página web o YouTube oficial

11:36

La información que te daremos a continuación será de mucha utilidad para todos en  Colombia, por lo que te pedimos tomar nota y compartir cada detalles con tus amigos y familiares. 

11:35

¡Te damos la bienvenida a este minuto a minuto de Depor! Este domingo 14 de setiembre se celebra una nueva edición del ‘Sorteo Sinuano’ en Colombia, por lo que en la siguiente nota te mantendremos al tanto de la última hora del evento, así como de todos los resultados.

