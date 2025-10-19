Local CO
Sorteo Sinuano Día / Noche EN VIVO, hoy domingo 19 de octubre: resultados y números ganadores
Este domingo 19 de octubre, el Sorteo Sinuano Día / Noche tendrá una nueva edición EN VIVO y EN DIRECTO, en Colombia. Revisa los resultados y números ganadores en este minuto a minuto de Depor.
SORTEO SINUANO | ¿Cómo se juega el 'Sinuano Noche'?
El 'Sorteo Sinuano Noche' es un juego de azar ampliamente reconocido en Colombia. En este juego, los participantes eligen cuatro números del 0 al 9. Luego, adquieren boletos con sus selecciones, cada uno con un costo específico. Los premios se otorgan según diversas combinaciones de números, desde acertar los cuatro en orden exacto hasta acertar uno, dos o tres en cualquier orden.