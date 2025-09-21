Local CO 

Sorteo Sinuano Día Noche EN VIVO hoy domingo 21 de setiembre: números ganadores, resultados y quienes ganaron

Este domingo 21 de septiembre se lleva a cabo una nueva edición del Sinuano de Día y de Noche en Colombia. Revisa los resultados y números ganadores de cada sorteo en este minuto a minuto.

El Sorteo Sinuano Día / Noche se juega todos los días en Colombia. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
15:00

SORTEO SINUANO |  ¿A qué hora se juega el 'Sinuano Noche'?

El 'Sorteo Sinuano Noche' se juega de lunes a sábado a partir de las 10:30 de la noche en Colombia. Los domingos y días festivos, en cambio, se realizan desde las 8:30 pm (hora local). En cuanto a los resultados, estos son anunciados a través de su página web o YouTube oficial.

14:58

SORTEO SINUANO |  Resultado del 'Sinuano Día'

  • Número ganador:  3005 - 4 (la quinta)
14:21

SORTEO SINUANO | Transmisión del 'Sinuano Día'

14:20

SORTEO SINUANO |  ¿Cómo se juega el 'Sinuano Día'?

En el 'Sorteo Sinuano Día', los participantes eligen números de cuatro cifras y pueden ganar premios dependiendo de cómo coincidan los números seleccionados con los números ganadores. Los premios varían en función de la cantidad de cifras que coincidan y la posición en que aparezcan en el número ganador. Es una lotería muy popular en la región y ofrece la posibilidad de ganar diferentes montos dependiendo de la combinación de números seleccionados y el tipo de apuesta realizada.

13:18

SORTEO SINUANO |   ¿Qué hacer si ganas el 'Sorteo Sinuano'?

Si ganas el 'Sorteo Sinuano' en Colombia, lo primero que debes hacer es verificar tu boleto y confirmar tus números ganadores en la página web oficial. Después, guarda tu boleto en un lugar seguro Decide cómo recibir tu premio, ya sea en efectivo o mediante transferencia bancaria, y asegúrate de cumplir con tus obligaciones fiscales. Finalmente, considera opciones inteligentes de inversión para garantizar un futuro financiero sólido.

13:18

SORTEO SINUANO | ¿A qué hora se juega el 'Sinuano Día'?

El 'Sorteo Sinuano Día' ofrece una maravillosa oportunidad para los jugadores de probar suerte en las primeras horas de la tarde. Los resultados son anunciados alrededor de las 2:30 de la tarde (hora local), a través de su página web o YouTube oficial.

11:10

Si eres uno de los participantes del Sorteo Sinuano de este 21 de septiembre y no sabes si eres uno de los ganadores, ¡has llegado al lugar correcto!

11:10

La información que te daremos a continuación será de mucha utilidad para todos en Colombia, por lo que te pedimos tomar nota y compartir cada detalles con tus amigos y familiares.

11:09

¡Te damos la bienvenida a este minuto a minuto de Depor! Este domingo 21 de septiembre se celebra una nueva edición del ‘Sorteo Sinuano’ en Colombia, por lo que en la siguiente nota te mantendremos al tanto de la última hora del evento, así como de todos los resultados.

