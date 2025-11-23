Local CO 

Sorteo Sinuano Día / Noche EN VIVO, hoy domingo 23 de noviembre: resultados y números ganadores

El Sorteo Sinuano Día / Noche EN VIVO y EN DIRECTO, tendrá una nueva edición este domingo 23 de noviembre en Colombia. Revisa los resultados y números ganadores en este minuto a minuto de Depor.

El Sorteo Sinuano Día / Noche se juega todos los días en Colombia. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
12:04

SORTEO SINUANO |   ¿Qué es el 'Sinuano Día'?

El 'Sorteo Sinuano Día' es una lotería que se juega en Colombia, específicamente en la región de la Costa Caribe, incluyendo los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia, Sucre, y el departamento del Atlántico. Este sorteo se lleva a cabo todos los días, de ahí su nombre 'Sinuano Día'.

12:03

La información que te daremos a continuación será de mucha utilidad para todos en Colombia, por lo que te pedimos tomar nota y compartir cada detalles con tus amigos y familiares.

12:03

¡Te damos la bienvenida a este minuto a minuto de Depor! Este domingo 23 de noviembre se celebra una nueva edición del ‘Sorteo Sinuano’ en Colombia, por lo que en la siguiente nota te mantendremos al tanto de la última hora del evento, así como de todos los resultados.

