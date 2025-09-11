Local CO
Sorteo Sinuano Día / Noche EN VIVO, hoy jueves 11 de septiembre: resultados y números ganadores
Este jueves 11 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición del Sinuano de Día y de Noche en Colombia. Revisa los resultados y números ganadores de cada sorteo en este minuto a minuto.
SORTEO SINUANO | Resultado del 'Sinuano Día'
- Número ganador: 2543 - 7 (la quinta)
SORTEO SINUANO | Transmisión del 'Sinuano Día'
SORTEO SINUANO | ¿Qué es el 'Sinuano Día'?
El 'Sorteo Sinuano Día' es una lotería que se juega en Colombia, específicamente en la región de la Costa Caribe, incluyendo los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia, Sucre, y el departamento del Atlántico. Este sorteo se lleva a cabo todos los días, de ahí su nombre 'Sinuano Día'.
Si eres uno de los participantes del Sorteo Sinuano de este jueves 11 de septiembre y no sabes si eres uno de los ganadores, ¡has llegado al lugar correcto!
La información que te daremos a continuación será de mucha utilidad para todos en Colombia, por lo que te pedimos tomar nota y compartir cada detalles con tus amigos y familiares.
¡Te damos la bienvenida a este minuto a minuto de Depor! Este jueves 11 de septiembre se celebra una nueva edición del ‘Sorteo Sinuano’ en Colombia, por lo que en la siguiente nota te mantendremos al tanto de la última hora del evento, así como de todos los resultados.
SORTEO SINUANO | ¿A qué hora se juega el 'Sinuano Noche'?
El 'Sorteo Sinuano Noche' se juega de lunes a sábado a partir de las 10:30 de la noche en Colombia. Los domingos y días festivos, en cambio, se realizan desde las 8:30 pm (hora local). En cuanto a los resultados, estos son anunciados a través de su página web o YouTube oficial.