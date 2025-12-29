Local CO 

Sorteo Sinuano Día / Noche EN VIVO del lunes 29 de diciembre: resultados y números ganadores en Colombia

El Sorteo Sinuano Día / Noche tiene una nueva edición este lunes 29 de diciembre en Colombia. Revisa los resultados y números ganadores en este minuto a minuto de Depor.

El Sorteo Sinuano Día / Noche se juega todos los días en Colombia. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
15:44

SORTEO SINUANO |  ¿A qué hora se juega el 'Sinuano Noche'?

El 'Sorteo Sinuano Noche' se juega de lunes a sábado a partir de las 10:30 de la noche en Colombia. Los domingos y días festivos, en cambio, se realizan desde las 8:30 pm (hora local). En cuanto a los resultados, estos son anunciados a través de su página web o YouTube oficial.

14:32

SORTEO SINUANO |  Resultado del 'Sinuano Día'

  • Número ganador:  4757 - 4 (la quinta)
14:25

SORTEO SINUANO | Transmisión del 'Sinuano Día'

12:34

SORTEO SINUANO |   ¿En dónde ver el 'Sinuano Día'?

Para seguir el 'Sorteo Sinuano Día', puedes sintonizar canales locales de televisión en Colombia que transmitan los sorteos de lotería en vivo. También puedes ver transmisiones en línea a través de sitios web oficiales de la lotería o plataformas de streaming que puedan ofrecer el sorteo en directo.

12:34

SORTEO SINUANO |   ¿A qué hora se juega el 'Sinuano Día'?

El 'Sorteo Sinuano Día' ofrece una maravillosa oportunidad para los jugadores de probar suerte en las primeras horas de la tarde. Los resultados son anunciados alrededor de las 2:30 de la tarde (hora local), a través de su página web o YouTube oficial.

12:33

SORTEO SINUANO |   ¿Qué es el 'Sinuano Día'?

El 'Sorteo Sinuano Día' es una lotería que se juega en Colombia, específicamente en la región de la Costa Caribe, incluyendo los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia, Sucre, y el departamento del Atlántico. Este sorteo se lleva a cabo todos los días, de ahí su nombre 'Sinuano Día'.

12:33

¡Te damos la bienvenida a este minuto a minuto de Depor! Este lunes 29 de diciembre se celebra una nueva edición del ‘Sorteo Sinuano’ en Colombia, por lo que en la siguiente nota te mantendremos al tanto de la última hora del evento, así como de todos los resultados.


