Sorteo Sinuano Día / Noche EN VIVO, hoy martes 12 de agosto: resultados y números ganadores
Este martes 12 de agosto se llevará a cabo una nueva edición del Sinuano de Día y de Noche en Colombia. Revisa los resultados y números ganadores de cada sorteo en este minuto a minuto.
SORTEO SINUANO | ¿Qué es el 'Sinuano Noche'?
El 'Sorteo Sinuano Noche' es una lotería que se juega en Colombia, específicamente en la región de la Costa Caribe, incluyendo los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia, Sucre, y el departamento del Atlántico. Este sorteo se lleva a cabo todos los días, de ahí su nombre 'Sinuano Noche'.