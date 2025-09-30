Local CO
Sorteo Sinuano Día / Noche EN VIVO, hoy martes 30 de septiembre: resultados y números ganadores
El Sorteo Sinuano de Día / Noche se jugará una vez más EN VIVO y EN DIRECTO, este martes 30 de septiembre en Colombia. Revisa los resultados y números ganadores de cada sorteo en este minuto a minuto.
SORTEO SINUANO | ¿Qué es el 'Sinuano Día'?
El 'Sorteo Sinuano Día' es una lotería que se juega en Colombia, específicamente en la región de la Costa Caribe, incluyendo los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia, Sucre, y el departamento del Atlántico. Este sorteo se lleva a cabo todos los días, de ahí su nombre 'Sinuano Día'.