Local CO
Sorteo Sinuano Día / Noche, hoy martes 4 de agosto: resultados y números ganadores en Colombia
El Sorteo Sinuano Día / Noche tuvo una nueva edición este martes 4 de agosto en Colombia. Te presentamos los resultados y números ganadores en este minuto a minuto de Depor.
SORTEO SINUANO | Resultados del 'Sinuano Noche'
Número ganador: 1764 - 4 (La quinta)
SORTEO SINUANO | Transmisión del 'Sinuano Día'
SORTEO SINUANO | ¿En dónde ver el 'Sinuano Noche'?
Para seguir el 'Sorteo Sinuano Noche', puedes sintonizar canales locales de televisión en Colombia que transmitan los sorteos de lotería en vivo. También puedes ver transmisiones en línea a través de sitios web oficiales de la lotería o plataformas de streaming que puedan ofrecer el sorteo en directo.
SORTEO SINUANO | ¿A qué hora se juega el 'Sinuano Noche'?
El 'Sorteo Sinuano Noche' ofrece una maravillosa oportunidad para los jugadores de probar suerte en las primeras horas de la tarde. Los resultados son anunciados alrededor de las 2:30 p.m. (hora local), a través de su página web o YouTube oficial.
SORTEO SINUANO | ¿Qué es el 'Sinuano Noche'?
El 'Sorteo Sinuano Noche' es una lotería que se juega en Colombia, específicamente en la región de la Costa Caribe, incluyendo los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia, Sucre, y el departamento del Atlántico. Este sorteo se lleva a cabo todos los días, de ahí su nombre 'Sinuano Día'.
Resultados del 'Sorteo Sinuano Día':
Número: 5507
Serie: 1
¡Tenemos los resultados del 'Sorteo Sinuano Día'!
SORTEO SINUANO | ¿Cómo se juega el 'Sinuano Día'?
En el 'Sorteo Sinuano Día', los participantes eligen números de cuatro cifras y pueden ganar premios dependiendo de cómo coincidan los números seleccionados con los números ganadores. Los premios varían en función de la cantidad de cifras que coincidan y la posición en que aparezcan en el número ganador. Es una lotería muy popular en la región y ofrece la posibilidad de ganar diferentes montos dependiendo de la combinación de números seleccionados y el tipo de apuesta realizada.
SORTEO SINUANO | ¿En dónde ver el 'Sinuano Día'?
Para seguir el 'Sorteo Sinuano Día', puedes sintonizar canales locales de televisión en Colombia que transmitan los sorteos de lotería en vivo. También puedes ver transmisiones en línea a través de sitios web oficiales de la lotería o plataformas de streaming que puedan ofrecer el sorteo en directo.
SORTEO SINUANO | ¿A qué hora se juega el 'Sinuano Día'?
El 'Sorteo Sinuano Día' ofrece una maravillosa oportunidad para los jugadores de probar suerte en las primeras horas de la tarde. Los resultados son anunciados alrededor de las 2:30 p.m. (hora local), a través de su página web o YouTube oficial.
SORTEO SINUANO | ¿Qué es el 'Sinuano Día'?
El 'Sorteo Sinuano Día' es una lotería que se juega en Colombia, específicamente en la región de la Costa Caribe, incluyendo los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia, Sucre, y el departamento del Atlántico. Este sorteo se lleva a cabo todos los días, de ahí su nombre 'Sinuano Día'.
SORTEO SINUANO | ¿Cómo se juega el 'Sinuano Día'?
En el 'Sorteo Sinuano Día', los participantes eligen números de cuatro cifras y pueden ganar premios dependiendo de cómo coincidan los números seleccionados con los números ganadores. Los premios varían en función de la cantidad de cifras que coincidan y la posición en que aparezcan en el número ganador. Es una lotería muy popular en la región y ofrece la posibilidad de ganar diferentes montos dependiendo de la combinación de números seleccionados y el tipo de apuesta realizada.
SORTEO SINUANO | ¿En dónde ver el 'Sinuano Día'?
Para seguir el 'Sorteo Sinuano Día', puedes sintonizar canales locales de televisión en Colombia que transmitan los sorteos de lotería en vivo. También puedes ver transmisiones en línea a través de sitios web oficiales de la lotería o plataformas de streaming que puedan ofrecer el sorteo en directo.
SORTEO SINUANO | ¿A qué hora se juega el 'Sinuano Día'?
El 'Sorteo Sinuano Día' ofrece una maravillosa oportunidad para los jugadores de probar suerte en las primeras horas de la tarde. Los resultados son anunciados alrededor de las 2:30 p.m. (hora local), a través de su página web o YouTube oficial.
SORTEO SINUANO | ¿Qué es el 'Sinuano Día'?
El 'Sorteo Sinuano Día' es una lotería que se juega en Colombia, específicamente en la región de la Costa Caribe, incluyendo los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia, Sucre, y el departamento del Atlántico. Este sorteo se lleva a cabo todos los días, de ahí su nombre 'Sinuano Día'.
SORTEO SINUANO | ¿Cómo se juega el 'Sinuano Día'?
En el 'Sorteo Sinuano Día', los participantes eligen números de cuatro cifras y pueden ganar premios dependiendo de cómo coincidan los números seleccionados con los números ganadores. Los premios varían en función de la cantidad de cifras que coincidan y la posición en que aparezcan en el número ganador. Es una lotería muy popular en la región y ofrece la posibilidad de ganar diferentes montos dependiendo de la combinación de números seleccionados y el tipo de apuesta realizada.
SORTEO SINUANO | ¿En dónde ver el 'Sinuano Día'?
Para seguir el 'Sorteo Sinuano Día', puedes sintonizar canales locales de televisión en Colombia que transmitan los sorteos de lotería en vivo. También puedes ver transmisiones en línea a través de sitios web oficiales de la lotería o plataformas de streaming que puedan ofrecer el sorteo en directo.
SORTEO SINUANO | ¿A qué hora se juega el 'Sinuano Día'?
El 'Sorteo Sinuano Día' ofrece una maravillosa oportunidad para los jugadores de probar suerte en las primeras horas de la tarde. Los resultados son anunciados alrededor de las 2:30 p.m. (hora local), a través de su página web o YouTube oficial.
SORTEO SINUANO | ¿Qué es el 'Sinuano Día'?
El 'Sorteo Sinuano Día' es una lotería que se juega en Colombia, específicamente en la región de la Costa Caribe, incluyendo los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia, Sucre, y el departamento del Atlántico. Este sorteo se lleva a cabo todos los días, de ahí su nombre 'Sinuano Día'.
Si eres uno de los participantes del Sorteo Sinuano de este 4 de agosto y no sabes si eres uno de los ganadores, ¡has llegado al lugar correcto!
La información que te daremos a continuación será de mucha utilidad para todos en Colombia, por lo que te pedimos tomar nota y compartir cada detalles con tus amigos y familiares.
¡Te damos la bienvenida a este minuto a minuto de Depor! Este martes 4 de agosto se celebra una nueva edición del ‘Sorteo Sinuano’ en Colombia, por lo que en la siguiente nota te mantendremos al tanto de la última hora del evento, así como de todos los resultados.
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.
TAGS RELACIONADOS
NO TE PIERDAS
Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.