Local CO
Sorteo Sinuano Día / Noche EN VIVO, miércoles 24 de diciembre: resultados y números ganadores en Colombia
El Sorteo Sinuano Día / Noche tendrá una nueva edición este miércoles 24 de diciembre en Colombia. Revisa los resultados y números ganadores en este minuto a minuto de Depor.
NO TE PIERDAS
SORTEO SINUANO | ¿A qué hora se juega el 'Sinuano Noche'?
El 'Sorteo Sinuano Noche' se juega de lunes a sábado a partir de las 10:30 de la noche en Colombia. Los domingos y días festivos, en cambio, se realizan desde las 8:30 pm (hora local). En cuanto a los resultados, estos son anunciados a través de su página web o YouTube oficial.