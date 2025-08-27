Local CO
Sorteo Sinuano Día / Noche EN VIVO, hoy miércoles 27 de agosto: resultados y números ganadores
Este miércoles 27 de agosto se lleva a cabo una nueva edición del Sinuano de Día y de Noche en Colombia. Revisa los resultados y números ganadores de cada sorteo en este minuto a minuto.
NO TE PIERDAS
SORTEO SINUANO | ¿A qué hora se juega el 'Sinuano Noche'?
El 'Sorteo Sinuano Noche' se juega de lunes a sábado a partir de las 10:30 de la noche en Colombia. Los domingos y días festivos, en cambio, se realizan desde las 8:30 pm (hora local). En cuanto a los resultados, estos son anunciados a través de su página web o YouTube oficial.