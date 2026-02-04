Local CO
Sorteo Sinuano Día / Noche EN VIVO: resultados y números ganadores de hoy miércoles 4 de febrero
El Sorteo Sinuano Día / Noche tendrá una nueva edición este miércoles 4 de febrero. Revisa los resultados y números ganadores en este minuto a minuto de Depor.
SORTEO SINUANO | ¿Cuándo se juega el 'Sorteo Sinuano'?
El 'Sorteo Sinuano' se juega diariamente en Colombia, ofreciendo múltiples oportunidades para participar y ganar premios. Por lo general, se realizan varios sorteos a lo largo del día en diferentes horarios, lo que permite a los jugadores elegir cuándo participar según su conveniencia. Los horarios exactos pueden variar según la región y las políticas de la empresa organizadora, pero en general, los sorteos suelen llevarse a cabo por la tarde y noche, proporcionando una amplia cobertura para aquellos interesados en participar.
SORTEO SINUANO | ¿Qué es el 'Sinuano Noche'?
El 'Sorteo Sinuano Noche' es una lotería que se juega en Colombia, específicamente en la región de la Costa Caribe, incluyendo los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia, Sucre, y el departamento del Atlántico. Este sorteo se lleva a cabo todos los días, de ahí su nombre 'Sinuano Día'.
SORTEO SINUANO | ¿A qué hora se juega el 'Sinuano Noche'?
El 'Sorteo Sinuano Noche' se juega de lunes a sábado a partir de las 10:30 de la noche en Colombia. Los domingos y días festivos, en cambio, se realizan desde las 8:30 pm (hora local). En cuanto a los resultados, estos son anunciados a través de su página web o YouTube oficial.
Resultado del 'Sorteo Sinuano Día' de hoy:
Número: 4195
La quinta: 6
¡Revisa la transmisión del 'Sorteo Sinuano Día' de hoy!
En pocos minutos comenzará el 'Sorteo Sinuano Día' del miércoles 4 de febrero.
SORTEO SINUANO | ¿Cómo se juega el 'Sinuano Día'?
En el 'Sorteo Sinuano Día', los participantes eligen números de cuatro cifras y pueden ganar premios dependiendo de cómo coincidan los números seleccionados con los números ganadores. Los premios varían en función de la cantidad de cifras que coincidan y la posición en que aparezcan en el número ganador. Es una lotería muy popular en la región y ofrece la posibilidad de ganar diferentes montos dependiendo de la combinación de números seleccionados y el tipo de apuesta realizada.
SORTEO SINUANO | ¿En dónde ver el 'Sinuano Día'?
Para seguir el 'Sorteo Sinuano Día', puedes sintonizar canales locales de televisión en Colombia que transmitan los sorteos de lotería en vivo. También puedes ver transmisiones en línea a través de sitios web oficiales de la lotería o plataformas de streaming que puedan ofrecer el sorteo en directo.
SORTEO SINUANO | ¿A qué hora se juega el 'Sinuano Día'?
El 'Sorteo Sinuano Día' ofrece una maravillosa oportunidad para los jugadores de probar suerte en las primeras horas de la tarde. Los resultados son anunciados alrededor de las 2:30 p.m. (hora local), a través de su página web o YouTube oficial.
SORTEO SINUANO | ¿Qué es el 'Sinuano Día'?
El 'Sorteo Sinuano Día' es una lotería que se juega en Colombia, específicamente en la región de la Costa Caribe, incluyendo los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia, Sucre, y el departamento del Atlántico. Este sorteo se lleva a cabo todos los días, de ahí su nombre 'Sinuano Día'.
SORTEO SINUANO | ¿Cómo se juega el 'Sinuano Día'?
En el 'Sorteo Sinuano Día', los participantes eligen números de cuatro cifras y pueden ganar premios dependiendo de cómo coincidan los números seleccionados con los números ganadores. Los premios varían en función de la cantidad de cifras que coincidan y la posición en que aparezcan en el número ganador. Es una lotería muy popular en la región y ofrece la posibilidad de ganar diferentes montos dependiendo de la combinación de números seleccionados y el tipo de apuesta realizada.
SORTEO SINUANO | ¿En dónde ver el 'Sinuano Día'?
Para seguir el 'Sorteo Sinuano Día', puedes sintonizar canales locales de televisión en Colombia que transmitan los sorteos de lotería en vivo. También puedes ver transmisiones en línea a través de sitios web oficiales de la lotería o plataformas de streaming que puedan ofrecer el sorteo en directo.
SORTEO SINUANO | ¿A qué hora se juega el 'Sinuano Día'?
El 'Sorteo Sinuano Día' ofrece una maravillosa oportunidad para los jugadores de probar suerte en las primeras horas de la tarde. Los resultados son anunciados alrededor de las 2:30 p.m. (hora local), a través de su página web o YouTube oficial.
SORTEO SINUANO | ¿Qué es el 'Sinuano Día'?
El 'Sorteo Sinuano Día' es una lotería que se juega en Colombia, específicamente en la región de la Costa Caribe, incluyendo los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia, Sucre, y el departamento del Atlántico. Este sorteo se lleva a cabo todos los días, de ahí su nombre 'Sinuano Día'.
SORTEO SINUANO | ¿Cómo se juega el 'Sinuano Día'?
En el 'Sorteo Sinuano Día', los participantes eligen números de cuatro cifras y pueden ganar premios dependiendo de cómo coincidan los números seleccionados con los números ganadores. Los premios varían en función de la cantidad de cifras que coincidan y la posición en que aparezcan en el número ganador. Es una lotería muy popular en la región y ofrece la posibilidad de ganar diferentes montos dependiendo de la combinación de números seleccionados y el tipo de apuesta realizada.
SORTEO SINUANO | ¿En dónde ver el 'Sinuano Día'?
Para seguir el 'Sorteo Sinuano Día', puedes sintonizar canales locales de televisión en Colombia que transmitan los sorteos de lotería en vivo. También puedes ver transmisiones en línea a través de sitios web oficiales de la lotería o plataformas de streaming que puedan ofrecer el sorteo en directo.
SORTEO SINUANO | ¿A qué hora se juega el 'Sinuano Día'?
El 'Sorteo Sinuano Día' ofrece una maravillosa oportunidad para los jugadores de probar suerte en las primeras horas de la tarde. Los resultados son anunciados alrededor de las 2:30 p.m. (hora local), a través de su página web o YouTube oficial.
SORTEO SINUANO | ¿Qué es el 'Sinuano Día'?
El 'Sorteo Sinuano Día' es una lotería que se juega en Colombia, específicamente en la región de la Costa Caribe, incluyendo los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia, Sucre, y el departamento del Atlántico. Este sorteo se lleva a cabo todos los días, de ahí su nombre 'Sinuano Día'.
Si eres uno de los participantes del Sorteo Sinuano de este 4 de febrero y no sabes si eres uno de los ganadores, ¡has llegado al lugar correcto!
La información que te daremos a continuación será de mucha utilidad para todos en Colombia, por lo que te pedimos tomar nota y compartir cada detalles con tus amigos y familiares.
¡Te damos la bienvenida a este minuto a minuto de Depor! Este miércoles 4 de febrero se celebra una nueva edición del ‘Sorteo Sinuano’ en Colombia, por lo que en la siguiente nota te mantendremos al tanto de la última hora del evento, así como de todos los resultados.
La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.
TAGS RELACIONADOS
NO TE PIERDAS
SORTEO SINUANO | ¿A qué hora se juega el 'Sinuano Noche'?
El 'Sorteo Sinuano Noche' se juega de lunes a sábado a partir de las 10:30 de la noche en Colombia. Los domingos y días festivos, en cambio, se realizan desde las 8:30 pm (hora local). En cuanto a los resultados, estos son anunciados a través de su página web o YouTube oficial.