Sorteo Sinuano Día / Noche EN VIVO: resultados y números ganadores de hoy miércoles 25 de febrero
El Sorteo Sinuano Día / Noche EN VIVO y EN DIRECTO, tendrá una nueva edición en Colombia, este miércoles 25 de febrero del 2026. Revisa el minuto a minuto de Depor para ver los resultados y números ganadores.
En minutos se jugará el 'Sorteo Sinuano Día'.
SORTEO SINUANO | ¿Cómo se juega el 'Sinuano Día'?
En el 'Sorteo Sinuano Día', los participantes eligen números de cuatro cifras y pueden ganar premios dependiendo de cómo coincidan los números seleccionados con los números ganadores. Los premios varían en función de la cantidad de cifras que coincidan y la posición en que aparezcan en el número ganador. Es una lotería muy popular en la región y ofrece la posibilidad de ganar diferentes montos dependiendo de la combinación de números seleccionados y el tipo de apuesta realizada.
SORTEO SINUANO | ¿En dónde ver el 'Sinuano Día'?
SORTEO SINUANO | ¿A qué hora se juega el 'Sinuano Día'?
El 'Sorteo Sinuano Día' ofrece una maravillosa oportunidad para los jugadores de probar suerte en las primeras horas de la tarde. Los resultados son anunciados alrededor de las 2:30 p.m. (hora local), a través de su página web o YouTube oficial.
SORTEO SINUANO | ¿Qué es el 'Sinuano Día'?
El 'Sorteo Sinuano Día' es una lotería que se juega en Colombia, específicamente en la región de la Costa Caribe, incluyendo los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia, Sucre, y el departamento del Atlántico. Este sorteo se lleva a cabo todos los días, de ahí su nombre 'Sinuano Día'.
Si eres uno de los participantes del Sorteo Sinuano de este 25 de febrero y no sabes si eres uno de los ganadores, ¡has llegado al lugar correcto!
La información que te daremos a continuación será de mucha utilidad para todos en Colombia, por lo que te pedimos tomar nota y compartir cada detalles con tus amigos y familiares.
¡Te damos la bienvenida a este minuto a minuto de Depor! Este miércoles 25 de febrero se celebra una nueva edición del ‘Sorteo Sinuano’ en Colombia, por lo que en la siguiente nota te mantendremos al tanto de la última hora del evento, así como de todos los resultados.
