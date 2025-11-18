Local CO
Sorteo Sinuano Día / Noche EN VIVO, hoy martes 18 de noviembre: resultados y números ganadores
El Sorteo Sinuano Día / Noche EN VIVO y EN DIRECTO, tendrá una nueva edición este martes 18 de noviembre. Revisa los resultados y números ganadores en este minuto a minuto de Depor.
SORTEO SINUANO | ¿Cómo se juega el 'Sinuano Día'?
En el 'Sorteo Sinuano Día', los participantes eligen números de cuatro cifras y pueden ganar premios dependiendo de cómo coincidan los números seleccionados con los números ganadores. Los premios varían en función de la cantidad de cifras que coincidan y la posición en que aparezcan en el número ganador. Es una lotería muy popular en la región y ofrece la posibilidad de ganar diferentes montos dependiendo de la combinación de números seleccionados y el tipo de apuesta realizada.