Sorteo Sinuano Día / Noche EN VIVO: resultados y números ganadores de hoy, domingo 30 de noviembre
El Sorteo Sinuano Día / Noche tendrá una nueva edición este sábado 30 de noviembre en Colombia. Revisa los resultados y números ganadores en este minuto a minuto de Depor.
NO TE PIERDAS
SORTEO SINUANO | ¿Cómo se juega el 'Sinuano Noche'?
El 'Sorteo Sinuano Noche' es un juego de azar ampliamente reconocido en Colombia. En este juego, los participantes eligen cuatro números del 0 al 9. Luego, adquieren boletos con sus selecciones, cada uno con un costo específico. Los premios se otorgan según diversas combinaciones de números, desde acertar los cuatro en orden exacto hasta acertar uno, dos o tres en cualquier orden.