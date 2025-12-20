Local CO
Resultados del Sorteo Sinuano Día / Noche EN VIVO del sábado 20 de diciembre: números ganadores en Colombia
El Sorteo Sinuano Día / Noche tiene una nueva edición este sábado 20 de diciembre en Colombia. Revisa los resultados y números ganadores en este minuto a minuto de Depor.
NO TE PIERDAS
SORTEO SINUANO | ¿Qué es el 'Sinuano Noche'?
El 'Sorteo Sinuano Noche' es una lotería que se juega en Colombia, específicamente en la región de la Costa Caribe, incluyendo los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia, Sucre, y el departamento del Atlántico. Este sorteo se lleva a cabo todos los días, de ahí su nombre 'Sinuano Día'.