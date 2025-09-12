Local CO
Sorteo Sinuano Día / Noche EN VIVO, hoy viernes 12 de septiembre: resultados y números ganadores
Este viernes 12 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición del Sinuano de Día y de Noche en Colombia. Revisa los resultados y números ganadores de cada sorteo en este minuto a minuto.
SORTEO SINUANO | ¿Qué es el 'Sinuano Día'?
El 'Sorteo Sinuano Día' es una lotería que se juega en Colombia, específicamente en la región de la Costa Caribe, incluyendo los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia, Sucre, y el departamento del Atlántico. Este sorteo se lleva a cabo todos los días, de ahí su nombre 'Sinuano Día'.