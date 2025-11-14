Local CO
Sorteo Sinuano Día / Noche EN VIVO, hoy viernes 14 de noviembre: resultados y números ganadores
El Sorteo Sinuano Día / Noche EN VIVO y EN DIRECTO, tendrá una nueva edición en Colombia este viernes 14 de noviembre. Revisa los resultados y números ganadores en este minuto a minuto de Depor.
NO TE PIERDAS
SORTEO SINUANO | ¿A qué hora se juega el 'Sinuano Noche'?
El 'Sorteo Sinuano Noche' se juega de lunes a sábado a partir de las 10:30 de la noche en Colombia. Los domingos y días festivos, en cambio, se realizan desde las 8:30 pm (hora local). En cuanto a los resultados, estos son anunciados a través de su página web o YouTube oficial.