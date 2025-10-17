Local CO
Sorteo Sinuano Día / Noche EN VIVO, hoy viernes 17 de octubre: resultados y números ganadores
Este viernes 17 de octubre, el Sorteo Sinuano Día / Noche tendrá una nueva edición en suelo colombiano. Revisa los resultados y números ganadores en este minuto a minuto de Depor.
SORTEO SINUANO | ¿Qué es el 'Sinuano Día'?
El 'Sorteo Sinuano Día' es una lotería que se juega en Colombia, específicamente en la región de la Costa Caribe, incluyendo los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia, Sucre, y el departamento del Atlántico. Este sorteo se lleva a cabo todos los días, de ahí su nombre 'Sinuano Día'.