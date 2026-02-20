Local CO
Sorteo Sinuano Día / Noche EN VIVO, hoy viernes 20 de febrero: números ganadores y resultados en Colombia
El Sorteo Sinuano Día / Noche tendrá una nueva edición en Colombia, este viernes 20 de febrero del 2026. Revisa el minuto a minuto de Depor para ver los resultados y números ganadores.
SORTEO SINUANO | ¿Cómo se juega el 'Sinuano Día'?
En el 'Sorteo Sinuano Día', los participantes eligen números de cuatro cifras y pueden ganar premios dependiendo de cómo coincidan los números seleccionados con los números ganadores. Los premios varían en función de la cantidad de cifras que coincidan y la posición en que aparezcan en el número ganador. Es una lotería muy popular en la región y ofrece la posibilidad de ganar diferentes montos dependiendo de la combinación de números seleccionados y el tipo de apuesta realizada.