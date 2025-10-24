Local CO
Sorteo Sinuano Día / Noche EN VIVO, hoy viernes 24 de octubre: resultados y números ganadores
Este viernes 24 de octubre, el Sorteo Sinuano Día / Noche tuvo una nueva edición EN VIVO y EN DIRECTO, en Colombia. Revisa los resultados y números ganadores en este minuto a minuto de Depor.
NO TE PIERDAS
SORTEO SINUANO | ¿A qué hora se juega el 'Sinuano Día'?
El 'Sorteo Sinuano Día' ofrece una maravillosa oportunidad para los jugadores de probar suerte en las primeras horas de la tarde. Los resultados son anunciados alrededor de las 2:30 de la tarde (hora local), a través de su página web o YouTube oficial.