Local CO
Resultados del Sorteo Sinuano Día / Noche EN VIVO: números ganadores del martes 19 de agosto
Este martes 19 de agosto se lleva a cabo una nueva edición del Sinuano de Día y de Noche en Colombia. Revisa los resultados y números ganadores de cada sorteo en este minuto a minuto.
NO TE PIERDAS
SORTEO SINUANO | ¿Cómo se juega el 'Sinuano Noche'?
El 'Sorteo Sinuano Noche' es un juego de azar ampliamente reconocido en Colombia. En este juego, los participantes eligen cuatro números del 0 al 9. Luego, adquieren boletos con sus selecciones, cada uno con un costo específico. Los premios se otorgan según diversas combinaciones de números, desde acertar los cuatro en orden exacto hasta acertar uno, dos o tres en cualquier orden.