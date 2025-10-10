La se jugó una vez más este viernes 10 de octubre en . Si estabas interesado en seguir la transmisión de este evento, debías conectarte a los canales oficiales de la Lotería de Medellín, disponible en YouTube y Facebook, además de la televisación del canal regional . Este sorteo, como todos los viernes, comenzó a las 11:00 p.m. (horario en Colombia, Perú y Ecuador). ¿No tienes cómo seguir en vivo la transmisión del sorteo de este viernes? No te preocupes, Depor te ofrece los resultados del premio mayor. ¡Mucha suerte!

Lotería de Medellín: premio mayor del viernes 10 de octubre

  • Número ganador: 2619
  • Serie: 045

