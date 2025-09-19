La Lotería de Medellín se juega una vez más este viernes 19 de septiembre en Colombia. Si estas interesado en seguir la transmisión de este evento, debes conectarte a los canales oficiales de la Lotería de Medellín, disponible en YouTube y Facebook, además de la televisación del canal regional Teleantioquia. Este sorteo, como todos los viernes, comienza a las 11:00 p.m. (horario en Colombia, Perú y Ecuador). ¿No tienes cómo seguir en vivo la transmisión del sorteo de este viernes? No te preocupes, Depor te ofrece los resultados del premio mayor. ¡Mucha suerte!

Lotería de Medellín: premio mayor del viernes 19 de septiembre

Número ganador: ----

Serie: ---

Lotería de Medellín se juegan en Colombia. (Video: Numerología Colombia)