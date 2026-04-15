Este martes 15 de abril desde las 7:30 p.m. (horario peruano), Santa Fe vs. Corinthians EN VIVO y EN DIRECTO, por la primera jornada de la Copa Libertadores 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de las señales de ESPN (Disney Plus). Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Neo Química Arena será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Corinthians recibirá a Santa Fe en el Neo Química Arena. (Video: Corinthians)
Corinthians recibirá a Santa Fe en el Neo Química Arena. (Video: Corinthians)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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