La derrota ante Perú ha dejado el panorama complicado para la Selección Colombia de cara a sus aspiraciones de estar en la próxima Copa del Mundo Qatar 2022. En ese sentido, y falta de tres partidos para que culminen las Eliminatorias Sudamericanas, analizaremos todas las posibilidades que tiene la ‘Tricolor’ y qué resultados necesita para alcanzar su objetivo.

En estos momentos los dirigidos por Reinaldo Rueda se ubican sextos en la tabla de posiciones con 17 puntos, dos menos que Uruguay (5°) y tres menos que Perú (4°). Eso quiere decir que, a pesar de no sumar de a tres desde hace seis fechas, aún tienen chances de meterse por los palos a la justa mundialista de este año.

En el caso de que Colombia gane sus tres partidos restantes (Argentina, Bolivia y Venezuela), alcanzaría 26 unidades. No obstante, aún seguiría dependiendo de lo que sumen el elenco ‘Charrúa’ y la ‘Blanquirroja’, quienes son sus rivales directos y en el papel tienen un mejor fixture.

Esto quiere decir que, si los dirigidos por Ricardo Gareca no ganan sus dos partidos de local, ante Ecuador y Paraguay, esos resultados le ayudarían mucho a la ‘Tri’ pues no les permitiría despegar en la tabla de posiciones. En tanto Uruguay, al tener que enfrentar a Perú en la penúltima fecha, podría ceder al menos dos puntos que beneficiarían a Colombia.

Este martes los de Rueda tendrán un partido clave ante la Selección de Argentina en Córdoba. Los locales, además de contar con la baja de Lionel Messi, también sentirán las ausencias de Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico y Otamendi. La misma situación vivirá la ‘Tricolor’ con Yerry Mina, quien fue amonestado el pasado viernes y por acumulación de amarillas se perderá el juego con la ‘Albiceleste’.

David Ospina aceptó las críticas a la Selección Colombia

David Ospina consideró que, si bien los silbidos y las críticas de los hinchas son algo desproporcionadas, los resultados hablan por sí solos y estos no los han acompañado en las últimas seis fechas, donde no solo no han sumado alguna victoria, sino también no han marcado un solo gol.

“Al final del partido se sintió la desilusión, la gente que nos acompaña puede reaccionar de esa manera cundo el resultado no es positivo lo que no está bien lanzar cosas porque pueden golpear a alguien; los silbidos están bien cuando no hay resultados, de nuestra parte tratamos de dar lo mejor, son circunstancias de juego”, comentó el guardameta.

“No hemos podido contar con suerte a la hora de definir, contra Perú tuvimos 70 minutos con ellos en su arco, nosotros proponiendo, pero ese es el fútbol, una pelota de ellos desequilibró el partido y se llevaron tres puntos, a veces también nos ha tocado ganar al último minuto. Ahora es abrir otra página, levantar porque desde que haya chance hay que pelear hasta el final”, añadió.





