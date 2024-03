Desde el Civitas Metropolitano de España, Colombia vs. Rumania se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) este martes 26 de marzo, desde las 2:30 p.m. (hora peruana y colombiana). El choque es válido por amistoso internacional de fecha FIFA. La escuadra dirigida por Néstor Lorenzo viene de vencer a España por la mínima diferencia. En el caso de Latinoamérica, el choque será visto en ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. La transmisión estará a cargo de la señal de GOL Caracol, Caracol TV, RCN. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias.





Colombia vs. Rumania: alineaciones oficiales

Colombia : C. Vargas; D. Muñoz, C. Cuesta, J. Lucumi, J. Mojica; R. Ríos, J. Lerma, J. Arias, J. Córdoba, L. Díaz; J. Rodríguez.

: C. Vargas; D. Muñoz, C. Cuesta, J. Lucumi, J. Mojica; R. Ríos, J. Lerma, J. Arias, J. Córdoba, L. Díaz; J. Rodríguez. Rumania: H. Moldovan; N. Bancu, D. Alibec, A. Burca, R. Dragusin, A. Ratiu; M. Marín, R. Marín, O. Morutan, N. Stanciu; V. Mihaila.

Así fue el triunfo de Colombia vs. Rumania. (Video: Selección Colombia)