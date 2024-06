La última prueba de fuego previo a la Copa América 2024. Colombia vs. Bolivia juegan este sábado 15 de junio desde el Rentschler Field en lo que será el último amistoso previo al inicio del máximo torneo de selecciones de la Conmebol. ¿A qué hora juega Colombia vs. Bolivia y en qué canal verlo? La transmisión del partido está programada para las 4:00 p.m. y podrás disfrutarla a través de GOL Caracol en todo Colombia. Sigue aquí el encuentro minuto a minuto y no te pierdas las incidencias de este juego desde los Estados Unidos.

Recordemos que la Selección Colombia suma 22 partidos invictos y bajo el mando de Néstor Lorenzo se han convertido en una de las mejores selecciones en el mundo en la actualidad, volviéndose un serio candidato al título en esta Copa América 2024.

Por su parte, la selección de Bolivia disputará su primer amistoso internacional previo a la Copa América, luego de que en el pasado mes de mayo enfrentara a México sin varias de sus figuras, que no pudieron participar de aquel encuentro debido a que se encontraban jugando Copa Libertadores y Sudamericana con sus respectivos clubes.

¿A qué hora juega Colombia vs. Bolivia el amistoso?

La transmisión del juego de Colombia vs. Bolivia inicia a partir de las 4:00 p.m. hora de Colombia o 5:00 p.m. hora de Bolivia. Aquí te dejamos con más horarios en el mundo para que puedas ver este duelo amistoso previo al inicio de la Copa América 2024.

Perú: 4:00 p.m.

Ecuador: 4:00 p.m.

México: 3:00 p.m.

Centroamérica: 3:00 p.m.

España: 11:00 p.m.

Argentina: 6:00 p.m.

Uruguay: 6:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Venezuela: 5:00 p.m.

Bolivia: 5:00 p.m.

Paraguay: 5:00 p.m.

¿A qué hora inicia Colombia vs. Bolivia en los Estados Unidos?

Mira el partido amistoso de Colombia vs. Bolivia a partir de las 5:00 p.m. Tiempo del Este. Si vives en los Estados Unidos, mira esta guía completa de horarios para que no te pierdas la transmisión.

Horarios Colombia vs. Bolivia Ciudades de Estados Unidos ET 5:00 p.m. Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. CT 4:00 p.m. Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. MT 3:00 p.m. Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. PT 2:00 p.m. Washington, Oregón (PST), Nuevo HamWashington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.pshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿En qué canales ver Colombia vs. Bolivia en vivo?

Mira el encuentro de Colombia vs. Bolivia por la señal de GOL Caracol o Canal RCN si vives en Colombia o por Tigo Sports si te encuentras en Bolivia . Estos son los canales de TV que van a pasar el duelo amistoso entre el conjunto tricolor y la verdiblanca desde los Estados Unidos.

¿Dónde ver online Colombia vs Bolivia?

La transmisión del partido Colombia vs. Bolivia online puedes seguirla a través de Caracol Play o en su página web https://www.caracoltv.com/senal-vivo si es que vives en Colombia, mientras que desde los Estados Unidos podrás ver el partido por FuboTV.

Colombia vs. Bolivia: posibles alineaciones

Posible XI de Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí, Johan Mojica; Mateus Uribe, Jefferson Lerma; Luis Díaz, Jhon Arias, James Rodríguez; Rafael Santos Borré.

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí, Johan Mojica; Mateus Uribe, Jefferson Lerma; Luis Díaz, Jhon Arias, James Rodríguez; Rafael Santos Borré. Posible XI de Bolivia: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Jairo Quinteros, Sebastián Álvarez, César Romero; José Verdecio, Miguel Terceros, Moisés Villarroel, Ramiro Vaca; César Menacho y Carmelo Algarañaz.