La selección de Colombia no se permite descansos ni distracciones en su agenda. Luego del empate 1-1 frente a Perú, por la fecha 7 de las Eliminatorias Mundial 2026, los dirigidos por Néstor Lorenzo salieron de inmediato a seguir trabajando en el campo. Un día después de la igualdad en el Estadio Nacional, la Tricolor disputó un amistoso contra el equipo de reservas de Alianza Lima. Aunque este enfrentamiento no tenía la tensión de un partido oficial, sirvió como una plataforma ideal para evaluar a los futbolistas que no vieron minutos la noche del viernes, así como a aquellos que solo tuvieron una participación breve.

El partido se disputó en el Estadio Alejandro Villanueva, a las 3 de la tarde. Bajo el sol limeño, Colombia desplegó su fútbol ante un Alianza Lima que, aunque compitió con un equipo juvenil, no se guardó nada. Fue una oportunidad de lujo para las jóvenes promesas del club, como Bassco Soyer y Víctor Guzmán, quienes han estado llamando la atención en el Torneo de Reservas.

Colombia aprovechó este duelo para darle minutos a varios de sus jugadores clave que no tuvieron mucha acción ante Perú. Kevin Mier, guardameta con proyección, fue uno de los pilares defensivos, mientras que Yerson Mosquera y Cristian Alexis Borja impusieron su experiencia en la última línea.

En el mediocampo, Néstor Lorenzo apostó por una mezcla de juventud y solidez con Juan Portilla y Kevin Castaño, quienes aportaron control y dinamismo, mientras que más adelante, la calidad de Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré fue la encargada de generar peligro constante sobre la defensa rival.

Desde el inicio del partido, se notó la diferencia de ritmo y jerarquía entre ambas escuadras. Colombia, con jugadores de rodaje internacional, fue imponiendo su estilo de juego y poco a poco se adueñó de las acciones para llevar su superioridad al marcador. Victoria por 4-1 en Matute que deja satisfecho a Néstor Lorenzo a poco de enfrentar a Argentina, en Barranquilla, por la octava fecha de este proceso clasificatorio.

Pese a la derrota, este amistoso fue una oportunidad única para que los jóvenes talentos de Alianza Lima se mostraran ante un rival de jerarquía internacional. Mientras que del lado de la ‘Tricolor’, el duelo sirvió para no perder ritmo en medio de los partidos ante Perú y Argentina.

La reserva de Alianza Lima y los jugadores de la selección de Colombia se juntaron para una foto al final del partido.

¿A qué hora juegan Colombia vs Argentina por Eliminatorias 2026?

El partido entre las selecciones de Colombia y Argentina, en el marco de la fecha 8 de las Eliminatorias al Mundial 2026, se jugará el martes 10 de septiembre de 2024. El duelo, en países como Argentina, Uruguay y Brasil, arranca a las 5 y 30 de la tarde. En Perú, Colombia y Ecuador, el choque se podrá ver a partir de las 3:30 p.m.. Mientras que en Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela, el choque de fecha FIFA va desde las 4:30 p.m.

¿En qué canales TV ver Colombia vs Argentina por Eliminatorias 2026?

El duelo entre Colombia y Argentina, a jugarse en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, será transmitido en Argentina por TyC Sports y TV Pública. En Colombia se podrá ver por GOL Caracol, Caracol Play y RCN. En Perú, la transmisión estará a cargo de Movistar Deportes y en su señal de streaming de Movistar Play. Asimismo, te recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales pirata.

Tabla de posiciones de Eliminatorias

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Argentina 7 6 0 1 11 2 9 18 2 Uruguay 7 4 2 1 13 5 8 14 3 Colombia 7 3 4 0 7 4 3 13 4 Brasil 7 3 1 3 9 7 2 10 5 Venezuela 7 2 3 2 6 7 -1 9 6 Ecuador 7 3 2 2 5 4 1 8 7 Paraguay 7 1 3 3 1 3 -2 6 8 Bolivia 7 2 0 5 8 14 -6 6 9 Chile 7 1 2 4 3 10 -7 5 10 Perú 7 0 3 4 2 9 -7 3

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR