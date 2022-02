La derrota ante Argentina en Córdoba no solo enterró aún más las posibilidades de Colombia en las Eliminatorias Qatar 2022, sino también corroboró un problema que al parecer no tiene solución: cuando los delanteros colombianos están frente al arco rival, se nublan. Las estadísticas son crueles y duras, pues la ‘Tricolor’ no anota desde hace siete jornadas.

Durante todo ese tiempo, además de no marcar un solo gol, el equipo dirigido por Reinaldo Rueda tampoco ha podido sumar victoria alguna. siendo el 3-1 sobre Chile en Barranquilla el último registro positivo en este proceso clasificatorio.

A falta de dos fechas para que culminen las Eliminatorias el panorama para los ‘Cafeteros’ es complicado, pues aun sumando seis puntos de seis ante Bolivia y Venezuela, depende de otros resultados para, por lo menos, soñar con llegar al repechaje.

En la siguiente nota revisaremos a detalle cuáles fueron las ocasiones más clamorosas que fueron despilfarradas por los delanteros colombianos. En el reciente partido ante la ‘Albiceleste’, Miguel Borja tuvo el empate en sus pies pero terminó nublándose ante la inmensidad de Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

Andrés Andrade vs. Bolivia: fecha 10 - Estadio Hernando Siles de La Paz

Andrés Andrade se perdió el 1-0 en Colombia vs. Bolivia. (Fuente: Movistar Deportes)

Santos Borré vs. Chile: fecha 10 - Estadio Metropolitano de Barranquilla

Rafael Santos Borré se falló el 3-0 del Colombia vs. Chile por Eliminatorias Qatar 2022. (Video: Movistar)

Duván Zapata vs. Uruguay: fecha 11 - Estadio Campeón del Siglo

Duván Zapata se falló de manera insólita el 1-0 del Colombia vs. Uruguay por Eliminatorias Qatar 2022. (Video: Movistar Deportes)

Luis Díaz vs. Ecuador: fecha 11 - Estadio Metropolitano de Barranquilla

Luis Díaz falló clara ocasión de gol en Colombia vs. Ecuador por Eliminatorias Qatar 2022. (Video: Movistar Deportes)

Miguel Borja vs. Paraguay: fecha 14 - Estadio Metropolitano de Barranquill

Miguel Borja falló clara ocasión de gol en Colombia vs. Paraguay por Eliminatorias Qatar 2022. (Video: Movistar Deportes)

Diego Valoyes vs. Paraguay: fecha 14 - Estadio Metropolitano de Barranquilla

Fallo de Diego Valoyes en Colombia vs. Paraguay por Eliminatorias Qatar 2022. (Video: Movistar Deportes)

Radamel Falcao vs. Perú: fecha 15 - Estadio Metropolitano de Barranquilla

Fallo de Radamel Falcao en Colombia vs. Perú por Eliminatorias Qatar 2022. (Video: Conmebol)

Radamel Falcao y Davinson Sánchez vs. Perú: fecha 15 - Estadio Metropolitano de Barranquilla

Radamel Falcao y Davinson Sánchez fallan ocasión debajo del arco en Colombia vs. Perú por Eliminatorias Qatar 2022. (Video: Conmebol)

Miguel Borja vs. Argentina: fecha 16 - Estadio Mario Alberto Kempes

Miguel Borja falló ocasión de gol ante 'Dibu' Martínez en Colombia vs. Argentina. (Video: Movistar Deportes)





