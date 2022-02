Desde México se anunció de forma oficial la llegada de Ángel Romero a Cruz Azul, un jugador que estaba en los planes de Boca Juniors, pero que no llegó a darse como esperaban. No obstante, en el Consejo de Fútbol del club no pierden la fe que otro mediocampista de peso llegue a sus filas: Christian Cueva.

Desde el medio argentino Olé señalan que el jugador de la Selección Peruana es del gusto de Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, no solo por su estilo de juego, también por su identificación con el club, tal y como lo manifestó ‘Aladino’ en más de una entrevista.

“Soy de Alianza Lima, pero siempre simpaticé mucho por Boca Juniors. Pienso que son equipos muy similares, muy parecidos, de pueblo. Y uno se define por ese lado. Me gustan los equipos así. Siempre seguí a Boca, siempre. Es un equipo que me gusta, simpatizo mucho”, indicó en el pasado el mediocampista nacional.

Si bien ya hubo un acercamiento entre el club y el jugador peruano, de ello no pasó. Esto, debido que hay puntos en los que no se puede llegar a un acuerdo. De acuerdo al portal argentino “Cueva tiene un salario en Arabia Saudita que es imposible de sostener por Boca, aunque el jugador sabe que si quiere venir a Boca deberá resignar dinero”, indicaron.

Si bien no se tiene el monto exacto que el volante del Al-Fateh gana, se conoce que es elevado, más de lo que se podría cotizar en el mercado argentino. Otro detalle importante es que el libro de pases en la liga de Arabia ya cerró, por lo que el equipo de Cueva, de llegar a un acuerdo con Boca, se quedaría sin opciones de reemplazarlo.

Pese a este panorama, el acercamiento está y será cuestión de tiempo para ver cómo finaliza este capítulo en la carrera de Cueva. De momento, el jugador deberá incorporarse lo antes posible a su club. Los retos más importantes que se avecinan son las dos últimas fechas de las Eliminatorias, donde volverá a estar habilitado para jugar.





