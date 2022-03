Colombia vs. Bolivia se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía GOL Caracol por la jornada 17 de las Eliminatorias Qatar 2022 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. La ‘Tricolor’ no tiene margen de error e irá con todo para sumar tres puntos importantes ante su gente. En la siguiente nota de Depor encontrarás los horarios, canales de TV y todos los detalles de este partidazo que definirá muchas cosas camino hacia la próxima Copa del Mundo a disputarse en noviembre.

Luego de las derrotas ante Perú y Argentina, los dirigidos por Reinaldo Rueda no pueden darse el lujo de seguir perdiendo más partidos a falta de dos fechas para que culmine este proceso clasificatorio. El panorama es bastante complicado, pues además de no ganar hace siete fechas, la ‘Tri’ no ha marcado ni un solo gol en la misma cantidad de partidos.

Esto dice mucho del pésimo funcionamiento del equipo de Rueda. Si bien Colombia ha dominado algunos encuentros a través de la posesión y contando con claras chances marca anotar, los futbolistas no han sabido traducir esa relativa superioridad sobre sus rivales en el marcador.

El ejemplo más cercano es el que vivieron ante la Selección Peruana. El seleccionado cafetero fue amplio dominador del partido y tuvo hasta tres ocasiones para vulnerar la portería de Pedro Gallese, sin embargo, la poca precisión de sus delanteros y el gran nivel del portero peruano dejaron el arco en cero. Después de eso los de Ricardo Gareca supieron aprovechar la única que tuvieron para poner el 0-1 definitivo.

Contra Argentina fue un trámite inverso, pero aún así los atacantes colombianos contaron con oportunidades para vencer el pórtico albiceleste. Emiliano ‘Dibu’ Martínez volvió a tener una noche espléndida y evitó el empate de los pies de Miguel Borja en un momento donde Colombia parecía superar a los de Lionel Scaloni.

Por tal motivo, sin Radamel García ni Duván Zapata –ambos ausentes por lesión–, todas las esperanzas goleadores de Colombia recaerán sobre Rafael Santos Borré, Luis Muriel, Luis Suárez, Alfredo Morelos y Miguel Borja. Cada delantero tiene características diferentes, por lo que Reinaldo Rueda deberá meditar sobre quién será su titular o si es que prueba con dos puntas, tal como hizo ante Perú con la pareja Falcao/Borré.

Colombia vs. Bolivia: horarios del partido

Perú: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Colombia: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Ecuador: 6:30 p.m.

6:30 p.m. México: 5:30 p.m.

5:30 p.m. Bolivia: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Venezuela: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Estados Unidos: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Brasil: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Argentina: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Uruguay: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Chile: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Paraguay: 8:30 p.m.

Por otro lado, Bolivia llega a este compromiso sin chances de alcanzar como mínimo el repechaje. Si bien los de César Farías se ilusionaron con la clasificación tras vencer a Uruguay en casa, las derrotas ante Venezuela y Chile fueron determinantes para dejarlos fuera de carrera justo cuando parecían encontrar un mejor funcionamiento.

Ahora a los ‘Boliches’ les quedan dos duelos muy duros, pues después de visitar el Estadio Metropolitano recibirán en el Hernando Siles a la Selección de Brasil. Aunque los de Tite ya están clasificados al Mundial sin haber perdido un solo partido, buscarán robar algún punto de una plaza tan complicada como lo es siempre La Paz.

Colombia vs. Bolivia: canales de TV

Perú: GOLPERU (Canal 14 de Movistar)

GOLPERU (Canal 14 de Movistar) Colombia: Caracol TV y Caracol Play

Caracol TV y Caracol Play Argentina: TyC Sports

TyC Sports Bolivia: Tigo Sports

Colombia vs. Bolivia: ¿dónde se jugará?





