VER, Colombia vs. Brasil (EN VIVO y EN DIRECTO / vía GOL Caracol y Movistar Plus / 19:30) chocan por el duelo correspondiente a la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022. Disfruta el encuentro que se disputará este jueves 11 de noviembre desde el Arena do Sao Paulo a las 19:30 horas. Los de Reinaldo Rueda sueñan con romper el invicto de la ‘Canarinha’ en el torneo. Revisa los horarios y canales del partido.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de las selecciones de Colombia y Brasil.

La Selección de Brasil llega a este compromiso como líder de la tabla general de las Eliminatorias con 31 puntos, los cuales fueron cosechados gracias a diez triunfos y un empate, el cual se dio precisamente ante la ‘Tricolor’. La supremacía de los dirigidos por Tite es tal, a estas alturas del proceso hacia Qatar 2022, pocos dudan que de que pueda clasificar con comodidad y holgura.

Colombia vs. Brasil: horarios y canales

Perú: 19:30 / Movistar Plus

19:30 / Movistar Plus Colombia: 19:30 / Caracol TV

19:30 / Caracol TV Ecuador: 19:30 / ECDF

19:30 / ECDF México: 18:30 / Sky HD

18:30 / Sky HD Chile: 21:30 TyC Sports

21:30 TyC Sports Bolivia: 20:30 / Tigo Sports

20:30 / Tigo Sports Argentina: 21:30 TyC Sports

21:30 TyC Sports Venezuela: 20:30 / TLT Sports

20:30 / TLT Sports Estados Unidos: 19:30 / Fubo Sports

Colombia - Brasil juegan en Sao Paulo por al fecha 13 de las Eliminatorias. Caracol TV transmitirá el partido en vivo en todas sus plataformas. (Foto: AFP)

La fecha pasada no tuvieron inconvenientes para vencer por 4-1 a una débil Selección de Uruguay, en una noche donde Neymar, Raphinha (2) y Gabriel Barbosa marcaron la pauta del compromiso anotando los cuatro tantos. Con ese resultado se sacudieron del sin sabor de haber perdido sus nueve partidos consecutivos con triunfos ante los dirigidos por Reinaldo Rueda en Barranquilla.

Además del evidente poderío ofensivo que muestra la ‘Canarinha’, pues ha marcado 26 goles en los 11 partidos que lleva disputados en las Eliminatorias –aún tiene uno pendiente ante Argentina–, defensivamente es el cuadro menos batido del certamen con cuatro tantos. Esto habla muy bien del trabajo colectivo y el equilibrio del equipo, ya que además de ser muy complicado contrarrestar a los monstruos que tienen arriba, en la última línea son muy sólidos.

Según ha informado ‘GloboEsporte’, para enfrentar a Colombia habría algunos regresos que estuvieron ausentes y que son parte fundamental del esquema de Tite. “Con el portero Alisson de vuelta en el equipo, Danilo en el lateral y Casemiro, que quedó fuera de la última fecha FIFA por intervención en los dientes. El técnico mantendrá la base del equipo que venció a Uruguay”, señaló el citado medio.

Así pues, el equipo titular de la ‘Verdeamarela‘ quedaría compuesto de la siguiente manera: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesús y Neymar. A diferencia de la última vez que se vieron las caras ambos conjuntos, Brasil no tendrá en su oncena a Eder Militao, Fabinho y Gabriel Barbosa.

Por otro lado, la Selección Colombia llega a esta jornada después de haber cosechado tres empates de forma consecutiva en el mes de octubre. A pesar de que estos resultados generaron un sabor positivo tomando en cuenta la jerarquía de los rivales enfrente, el rendimiento del equipo de Rueda sigue estando bajo cuestionamiento.

El peso ofensivo ha sido la principal interrogante que ha circulado entorno a la ‘Tri’. La ausencia de un jugador como Radamel Falcao García se va a sentir muchísimo, sobre todo por el nivel que venía mostrando en el Rayo Vallecano de LaLiga Santander. El regreso de Miguel Borja, quien no estuvo en el plantel el mes pasado por lesión, podría suplir de alguna manera la baja del ‘Tigre’.

Con 16 puntos tras doce partidos disputados, Colombia se encuentra en zona de clasificación directa en la tabla general de las Eliminatorias al ubicarse en el cuarto casillero. Ecuador, que está un puesto más arriba (3), solo tiene un punto de diferencia (17). Sumar tres puntos en Sao Paulo será complicadísimo, no obstante, el pasado reciente nos dice que no será un duelo fácil para los pentacampeones del mundo.

Colombia vs. Brasil: posibles alineaciones

Colombia: David Ospina; Juan Cuadrado, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Johan Mojica; James Rodríguez, Wilmar Barrios, Jefferson Lerma, Luis Díaz; Luis Muriel y Duván Zapata.

Brasil: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesús y Neymar





