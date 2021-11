Luis Fernando Muriel fue uno de los grandes ausentes en la Selección Colombia en las últimas fechas de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El futbolista ha sufrido una gran cantidad de lesiones que no le han permitido tener la regularidad que deseaba bajo el mando de Reinaldo Rueda. Ahora, ha vuelto a sumar minutos con Atalanta y esperará su oportunidad.

El atacante del cojunto neroazurri superó los problemas musculares y espera tener oportunidad en los partidos ante Brasil y Paraguay de este mes. Este martes conversó con la prensa y dejó claras cuáles son sus expectativas.

Sobre el partido ante la ‘Canarinha’, Muriel dijo: “Este partido hay que afrontarlo con todas las armas necesarias que tenemos a disposición hacerlo de manera inteligente. El partido tendrá muchas fases y tenemos que ser bastante inteligente, saber interpretar el partido”.

“Sabemos la calidad de los jugadores brasileños y que les gusta tener el balón. Nosotros también intentaremos tener el balón. Habrá momentos en que tenemos que hacer presión adelante y otros que aguantar. Colombia tiene jugadores con mucha calidad, tiene muchas cosas de las cuales tirar para sacar un buen resultado y hacer historia”, sentenció.

El último partido de Muriel fue en octubre del 2020. Estuvo presente en la goleada 3-0 ante Venezuela en Barranquilla. “Contento de nuevo estar acá. Es una motivación grandísima volver a la Selección, reencontrarme con los compañeros después de estas dos fechas que me perdí. Estar por fuera me hizo llegar motivado y con más ganas”, manifestó.

Sobre sus lesiones explicó: “Físicamente llego muy bien. Estos meses en los que estuve parado pro la lesión y las siguientes semanas me sirvieron mucho para trabajar la parte física, recuperar esa forma física. Con los minutos que he jugado me siento en gran forma y llego en condición”.

James Rodríguez es una de las grandes novedades en la convocatoria de Rueda. Muriel cree que su “gran capacidad técnica y visión del juego” pueden sumar. “Es una herramienta importante, esperemos sea la pieza clave que falta para generar esas ocasiones que podamos realizar y sacar diferencia en los partidos”.

En el 2020 inició un rumor de una supuesta pelea entre el actual futbolista del Al Rayyan y él. “Son cosas que a veces en mi caso y en el caso de James, no vale la pena escribir un mensaje o salir aclarar, porque cuando suceden ese tipo de cosas como el resultado contra Ecuador luego contra Uruguay, se van a hablar cosas negativas. Me gustaría que existiera una cámara para que se dieran cuenta de la relación, porque hablar o decirlo suena excusa, a James lo tengo al lado en el comedor, siempre hablamos estamos juntos nos conocemos desde los 17 años. Es de los integrantes del equipo con los que me mantengo acá adentro, aun cuando el grupo es muy unido”.

La Selección Colombia enfrentará a Brasil en Sao Paulo por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 con el sueño de continuar en la parte alta de la tabla de clasificación. Luego tendrá que recibir en el Metropolitano de Barranquilla a Paraguay.





