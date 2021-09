Colombia buscará continuar en la parte alta de la tabla de clasificación al Mundial Qatar 2022 cuando enfrente a Chile en Barranquilla el próximo jueves. Para los especialistas, este es un partido que el cuadro cafetero tiene que ganar por obligación. Así lo explicó Carlos Valderrama, voz autorizada para hablar de un encuentro tan trascendental.

El ‘Pibe’ realizó su acostumbrado resumen de la semana en su perfil de YouTube, allí valoró los puntos en condición de visita del equipo de Reinaldo Rueda ante Bolivia y Paraguay y, además, se refirió al escándalo que se vivió con la suspensión del Brasil vs. Argentina.

“Ahí van las Eliminatorias, estamos llegando a la mitad del camino de la jugada, se está poniendo buenísimo”, inició el exfutbolista. “El Punto de visitante sirve. En Bolivia uno, en Paraguay otro, de visitante sirve”, continuó.

Para Valderrama, el equipo no puede dejar ir más puntos en el partido ante ‘La Roja’. “Hay que ganar de local y empatar de visitante, esa es la historia. Ahora viene ganarle a Chile obligatoriamente en el Metropolitano, no queda más. Rival directo, hay que ganar si queremos seguir en la posición que estamos o mejorar”, sentenció.

Sobre la suspensión del clásico sudamericano por la supuesta violación de los protocolos de bioseguridad, por parte de cuatro jugadores de Argentina, Carlo Valderrama lo calificó como una “recocha” y bromeó. “El clásico Brasil vs Argentina, la recocha sudamericana, me hizo acordar cuando uno llevaba el balón y no lo dejaban jugar, se llevaba el balón y no había partido. Increíble pero cierto, no puede suceder esto en el fútbol mundial”.

Dos bajas para Colombia ante Chile

El pasado lunes se conoció que Dávinson Sánchez tuvo que dejar la concentración de Colombia para regresar a Inglaterra y trabajar con Tottenham en el partido del fin de semana por Premier League, perdiéndose así el partido ante Chile. A la baja del defensor, ahora se le sumó la de Andrés Andrade.

La Federación Colombiana de Fútbol anunció en su página web que el futbolista se lesionó en el partido ante Bolivia y regresó a su club Atlético Nacional para iniciar el proceso de recuperación. “El jugador sufrió un esguince grado II-III del tobillo izquierdo en el juego ante Bolivia, por lo cual no podía actuar en el compromiso ante Chile”, explicó el comunicado de la entidad, de cara del compromiso del jueves.

El volante debutó con Colombia el jueves 2 de septiembre por la fecha 9 de las Clasificatorias en el estadio Hernando Siles de La Paz. Andrade ingresó al medio tiempo en reemplazo de Juan Fernando Quintero y disputó 45 minutos. En total, disparó dos veces al arco y completó 81% de sus pases (13 de 16).





