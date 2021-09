Colombia tiene la obligación de derrotar a Chile por las Eliminatorias Qatar 2022 en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Este encuentro puede ser vital para las aspiraciones del equipo de Reinaldo Rueda de cara a la clasificación a la Copa del Mundo y también es una prueba para animar a sus aficionados, los cuales, no quedaron muy contentos luego del empate 1-1 en Asunción.

El cuadro cafetero fue el gran dominador del partido ante Paraguay, pero no estuvo fino de cara al arco rival. Las opciones de gol que tuvieron no fueron aprovechadas y tuvieron que contentarse con una unidad de visita en el Defensores del Chaco.

Tras el resultado, las críticas sobre el desempeño del plantel cafetero no se hicieron esperar. Algunos exfutbolistas se atrevieron a dar su opinión y realizaron algunas críticas. Uno de ellos fue Freddy Rincón, exdelantero de la Selección Colombia.

El mundiales en los años 1990, 1994 y 1998, apuntó inicialmente su crítica al portero David Ospina, quien portó el brazalete de capitán en el partido ante la albirroja. “En la Selección no hay liderazgo ni capitán”, sentenció en un programa de Win Sports.

Pero el portero del Napoli no fue el único que recibió malos comentarios. Radamel Falcao García también fue señalado debido a que, para Rincón, no es un referente en el equipo. “Liderazgo no es solo jugar bien. A Falcao no lo veo como un líder”, explicó Rincón, aumentando la polémica.

Freddy aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a Reinaldo Rueda de cara al compromiso de este jueves ante Chile. Considera que debe ganar y que no se puede dar ningún tipo de ventaja al rival.

Colombia espera continuar en la parte alta de la tabla de posiciones de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 cuando enfrente a Chile este jueves 9 de septiembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Los dos empates obtenidos en las dos primeras jornadas (Bolivia y Paraguay) de las clasificatorias programadas para este mes de septiembre no ha sido lo que los hinchas esperaba, en especial el obtenido en Asunción, debido a que el equipo tricolor dominó el compromiso y le faltó concretar las jugadas claras de gol que tuvo.

Sin embargo, los resultados no son del todo malos. Fueron conseguidos en condición de visita. Pero, para que realmente valgan la pena, el equipo de Rueda deberá sumar de a tres ante Chile.





