Colombia vs. Panamá EN VIVO y EN DIRECTO chocan por cuartos de final de la Copa América 2024. Este compromiso se encuentra pactado para hoy, sábado 6 de julio, desde las 5:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el University of Phoenix Stadium (Glendale, Estados Unidos). Para seguirlo, deberás conectarte a DSports (DIRECTV), DGO y GOL Caracol. En Panamá, el duelo será transmitido por RPC TV y TV Max. Los ‘Cafeteros’ viene de ser líderes en el grupo D y los ‘canaleros’ quedaron segundos en la serie C. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto. ¡Siguen las emociones!

Fan Zone para el partido de Colombia vs. Panamá. (Video: Colombia)