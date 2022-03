A menos de tres semanas para enfrentar a Bolivia y Venezuela por la última jornada doble de las Eliminatorias Qatar 2022, Reinaldo Rueda se encuentra afinando detalles de su lista de convocados. El técnico de la Selección Colombia sabe que ya no tiene más margen de error tras las derrotas ante Perú y Argentina, por lo que llamará a lo mejor que tiene y, muy posiblemente, recostará un gran porcentaje de sus esperanzas sobre los más experimentados.

Eso sí, si bien hay muchos pesos pesados que podrían serle de mucha utilidad, el estratega de la ‘Tricolor’ no se arriesgará llamando a algún jugador que no esté el 100%. En esta arista aparecen los nombres de Yerry Mina y Duván Zapata. Ambos futbolistas aún no se recuperan de sus lesiones y han vivido las últimas semanas al margen de los partidos de sus clubes.

Asimismo, es casi un hecho que se dará el regreso de un mediocampista que no pudo estar en la convocatoria pasada por no poder salir a tiempo de la liga donde estaba jugando: Juan Fernando Quintero. El ‘10′ actualmente se encuentra en River Plate y no tendrá inconvenientes para sumarse al plantel, caso distinto a lo que sucedió cuando se hallaba en el Shenzhen FC de la Superliga China.

Otro de los nombres que llegará con mejor ritmo a diferencia de la fecha doble pasada, es James Rodríguez. El volante de 30 años ha tenido mucha continuidad entre enero y febrero con el Al Rayyan de la Qatar Stars League, lo cual lo hace un indiscutible en la próxima nómina. A pesar de las voces que no están de acuerdo con el respaldo al exEverton, Rueda es consciente que su experiencia y jerarquía podrían ser determinantes frente a los ‘Boliches’ y la ‘Vinotinto’.

Finalmente, otro de los jugadores que están fijos es Luis Díaz. El extremo de 25 años está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera desde que llegó al Liverpool y no ha tardado en convertirse en un factor revulsivo en el esquema de Jürgen Klopp. Su gran nivel será clave para desequilibrar a los defensores bolivianos y venezolanos.

La Selección Colombia no depende de sí misma para clasificar a la Copa del Mundo Qatar 2022. (Foto: Getty Images)

Selección Colombia: ¿cuándo se anunciará la lista de convocados?

Aunque la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) no ha dado una fecha exacta para que Reinaldo Rueda dé a conocer sus convocados, lo más probable es que se anuncie a quincena de marzo, tomando en cuenta que los partidos ante Bolivia y Venezuela se jugarán el 24 y 29, respectivamente.

Para los dos partidos que se disputaron entre enero y febrero, el comando técnico de la ‘Tri’ publicó su nómina el 19 de enero. No obstante, aquellos futbolistas que militan en el extranjero ya han recibido su carta de reserva para que sus clubes estén al tanto de un posible llamado.

Colombia vs. Bolivia: ¿cómo adquirir las entradas para el duelo en Barranquilla?

La FCF anunció que la preventa será manejada por la empresa ‘Tuboleta’, que informó la disponibilidad de los boletos para el choque entre colombianos y bolivianos, el mismo que será decisivo para las aspiraciones de la ‘Tri’ en su duro camino a la próxima justa mundialista.

Los encargados de la venta indicaron que los primeros usuarios que podrán disponer de las entradas serán los que tengan una cuenta de Bancolombia, así como todo los que dispongan de la Tarjeta Oficial de la Selección Colombia.

Las entradas podrán comprarse a partir del 4 de marzo hasta el 6 de marzo. A partir del 7 del mismo mes, todos los demás usuarios podrán obtener una entrada de forma libre, sin embargo, será a partir de las 8:00 p.m. (horario local).

Occidente Baja - $ 420.000 + 50.000

Occidente Alta - $ 420.000 + 50.000

Oriente Alta - $ 260.000 + 31.000

Oriente Baja - $ 240.000 + 28.600

Norte Alta - $ 80.000 + 9.600

Norte Baja - $ 80.000 + 9.600

Sur Alta - $ 80.000 + 9.600

Sur Baja - $ 80.000 + 9.600

Reinaldo Rueda convocará a sus mejores hombres para enfrentar a Bolivia y Venezuela. (Foto: FCF)

¿Qué resultados necesita Colombia en esta última jornada doble?

Con el panorama así de complicado, ¿qué resultados necesita Colombia en las dos últimas jornadas para tentar la clasificación al Mundial, o por lo menos meterse a la repesca? De buenas a primeras, tienen que vencer a Bolivia y Venezuela. Esa tarea es inexorable si quieren aferrarse a que en los partidos de sus rivales directos la suerte les acompañe. Si consiguen sumar seis de seis, alcanzarían los 23 puntos.

No obstante, la ecuación no solamente queda ahí. Si se da la lógica en la jornada 17, Chile debería caer ante Brasil y, sea cual sea el resultado, entre Uruguay y Perú se dividirán puntos. A los de Rueda les convendría que ambas selecciones empaten en el Estadio Centenario de Montevideo para que ninguno se despegue.

De esta manera, en el hipotético caso de que Colombia haya vencido a Bolivia, estos llegarían a la última fecha sextos con 20 puntos, Perú quinto con 22 y Uruguay cuarto con 23.

Así, pues, bajo esta lógica la ‘Tricolor’ solo podría alcanzar como mínimo el repechaje. Esto porque los dirigidos por Diego Alonso, así pierdan con Chile, se quedarán en 23 pero tendrán mejor diferencia de gol. Esperar que los de Lasarte goleen sería depender de algo bastante fortuito.

Es por eso que el otro escenario parece más real: que Perú pierda ante Paraguay en el Estadio Nacional de Lima. De esa forma los de Ricardo Gareca se quedarían en 22 y Colombia los pasarían al llegar hasta los 23 venciendo a la ‘Vinotinto’.





