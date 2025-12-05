El grupo de Colombia en el Mundial 2026 EN VIVO y EN DIRECTO será sorteado en el Centro Kennedy de Washington D.C. de Estados Unidos, este viernes 5 de diciembre. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo terminó tercero en las Eliminatorias 2026 y, pese a que tuvo cierta irregularidad en la última parte del proceso clasificatorio, es una de las selecciones sudamericanas favoritas para pasar de ronda. El sorteo se comenzará a las 12:00 p.m. (horario en Colombia y Perú) y será transmitido para toda Latinoamérica por DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en territorio colombiano se verá por GOL Caracol TV. Revisa los rivales, fixture, calendario y la programación de los partidos.
|Grupo por confirmar
|Argentina
|Por confirmar
|Por confirmar
|Por confirmar
Partidos, fixture y calendario:
- Por confirmar
- Por confirmar
- Por confirmar
- Por confirmar
- Por confirmar
- Por confirmar