El grupo de en el EN VIVO y EN DIRECTO será sorteado en el Centro Kennedy de Washington D.C. de Estados Unidos, este viernes 5 de diciembre. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo terminó tercero en las y, pese a que tuvo cierta irregularidad en la última parte del proceso clasificatorio, es una de las selecciones sudamericanas favoritas para pasar de ronda. El sorteo se comenzará a las 12:00 p.m. (horario en Colombia y Perú) y será transmitido para toda Latinoamérica por DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en territorio colombiano se verá por GOL Caracol TV. Revisa los rivales, fixture, calendario y la programación de los partidos.

Grupo por confirmar
Argentina
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar

Grupo de Colombia en el Mundial 2026: rivales, fixture, partidos, sedes y calendario. (Video: FCF)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

