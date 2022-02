El presente de James Rodríguez está lleno de incertidumbres. Por un lado aún no consigue su mejor versión en el Al Rayyan a pesar de haber mostrado algunos ‘chispazos’, y con la Selección Colombia el camino en las Eliminatorias para Qatar 2022 se ha puesto cada vez más pedregoso, incluso, con un evidente resquebrajamiento en su relación con la hinchada.

El mediocampista de 30 años reapareció en su cuenta de Twitch y reveló detalles inéditos sobre todo lo que ha estado viviendo en estos últimos meses en su club, la ‘Tricolor’ y lo que piensa hacer en un mediano plazo con su carrera profesional.

“Estaba caliente, reaccioné como no se debía, pero al final fue lo que fue y lo que salió. Son cosas que pasan dentro de un campo de fútbol, no sólo a mí. Si herí a alguien y lastimé a alguien. Lo de los silbidos me dolió”, dijo respecto a las riñas hacia los colombianos tras la derrota ante Perú en el Metropolitano.

“Dimos todo hasta cuando se pudo, contra Perú pero hicimos buen partido, la gente tiene que ver el esfuerzo que hicimos, esos pitidos me lastimaron. Si tenemos un partido malo, que me piten, que me digan de todo, pero el partido fue bueno, en lo personal como con el equipo”, acotó.

James Rodríguez es consciente que Colombia no depende de sí misma para clasificar a la Copa del Mundo Qatar 2022. (Foto: Getty Images)

Por otro lado, tras la caída en Córdoba ante la Selección de Argentina, surgieron rumores que hablaban de una ruptura dentro de Colombia y que señalaban a dos jugadores como los principales agravados: James y Falcao. El ‘10′ se encargó de desmitificar todo lo que se inventó en su momento.

“Cómo voy a pelear con una persona que es hermano mío, tenemos una relación de hace 12 años. Ha sido un hermano para mí, no crean en esa prensa, que algunos son tóxicos. Dentro del grupo tenemos una relación fantástica entre todos, hay buen ambiente. Lastimosamente no se nos han dado los resultados, pero hay buen ambiente, con Falcao y los muchachos tengo una relación fantástica. No pasa nada con nadie”, explicó.

Acerca de las chances que tiene el equipo de Reinaldo Rueda de llegar a la próxima justa mundialista, James es consciente de lo difícil que está el panorama, sin embargo, manifestó que él y sus compañeros no bajarán los brazos en los dos últimos partidos que restan (vs. Bolivia y Venezuela).

“Está muy difícil ahora tenemos que ganar los próximos dos partidos. Hay con qué, hay un grupo que a nivel internacional está haciendo las cosas bien. Hay cosas que no se puede explicar, pero vamos a luchar hasta el final, hasta donde se puede. Cuando las cosas son para uno, son para uno, no hay que forzar las cosas. Hay que hacer fuerza hasta el final, luchar hasta el final y esperar resultados. El trabajo duro tiene su recompensa”, dijo.

Al Rayyan, su futuro y la relación con ‘Rafa’ Benítez

Finalmente, el zurdo dio detalles de cómo vive su día a día y qué es lo que ha pensando hacer cuando tenga que marcharse de Qatar. Asimismo, brindó su punto vista sobre la relación que tuvo con el técnico español ‘Rafa’ Benítez en el Everton.

“No sé, no sé lo que va a pasar, vivo el día a día, por lo menos estoy jugando, estoy compitiendo. Estoy haciendo las cosas bien, hago goles y pase, en el tema grupal no nos hemos entendido mucho, peor esperamos podamos acabar de la mejor manera. Físicamente estoy bien. ¿volver a Europa?, por qué no, tengo las condiciones para eso, estoy cogiendo ritmo, una buena opción sería Estados Unidos, que me gusta mucho, pero todavía falta para eso”, expresó.

“Es un club espectacular (Everton), pero me topé con un técnico que no quería contar conmigo, quería estar ahí, pero son gusto y el técnico no quiso contar conmigo. Es respetable. Mientras estuve fui profesional y me entregué al máximo, me gusta que me recuerden en cada equipo como buena persona y profesional. Son gustos de cada entrenador, algunos te quieren y otros no, es respetable”, finalizó.

Mientras coincidieron en el Everton, James Rodríguez no entabló una buena relación con 'Rafa' Benítez. (Foto: EFE)





