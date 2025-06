El empate de Perú vs. Colombia (0-0) dejó a los ‘cafeteros’ con muchas dudas, en cuanto al objetivo de alcanzar el boleto al Mundial 2026. Por si fuera poco, a través de redes sociales, algunos periodistas locales comenzaron a cruzar información que hubo enfrentamientos entre los jugadores en los camerinos, teniendo a Jhon Durán como uno de los protagonistas. Si bien James Rodríguez salió a desmentir los rumores, la Selección de Colombia comunicó -un día después- que el delantero de Al Nassr quedó fuera de la nómina por molestias lumbares.

“El cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores informa que Jhon Jader Durán de Al-Nassr F.C. (KSA) deja la concentración, debido a una recidiva del dolor lumbar que le impide estar apto para enfrentar el compromiso ante Argentina por la fecha 16 de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026″, señaló el comunicado.

El delantero arrancó como titular en el partido de Perú vs. Colombia y ocupó la posición de centrodelantero. Si bien tuvo participación en dos remates, ninguno fue a la portería defendida por Pedro Gallese. Cuando los equipos salieron al segundo tiempo, se le pudo ver en la banca de suplentes, dándose el ingreso de Luis Suárez.

Como era de esperar por su desconvocatoria, Durán abandonó la concentración de la Selección para volver a Arabia Saudita. Al bajar del auto se le pudo ver con algunas molestias al caminar, aunque fue abordado por la prensa para dar más detalles de esta situación.

“Son cosas que salen de las manos. Es un problema lumbar que ando cargado hacer rato. Llegó al límite. Ahora me duele un poco. Estoy saliendo porque me duele la espalda. Prefiero tomar el riesgo ahora que ya está siendo un poco tarde que me duele mucho”, mencionó el delantero de 21 años.

Respecto a la presunta pelea con sus compañeros, John negó que haya existido. “El tema más que todo por parte física. No es por nada más. Gracias a Dios estoy contento, estoy tranquilo con todos los compañeros. No tengo ningún inconveniente. Ni con el profe, ni con el viejo, como le digo a James y a Lerma de cariño. Desde que llegué aquí han sido como mis padres”, apuntó.

Además, agregó: “Tengo mucha afinidad con Lerma, así que no tengo necesidad de salir a decir este tipo de cosas porque indispone un grupo. Tal vez una familia y muchas cosas. Eso se lo dejo a Dios, ya cada quien arregla sus mañas y pensamientos”.

¿Qué se dijo tras el partido de Perú vs. Colombia?

Según detalló el periodista Paolo Arenas en su cuenta de X (antes Twitter), el delantero de 21 años habría llegado a los vestuarios renegando con sus compañeros, al punto de forcejearse con ellos y requiriendo la intervención de James Rodríguez y Jefferson Lerma. Incluso, el comunicador señaló que Néstor Lorenzo fue zarandeado al intentar contener a su futbolista.

“Durán se metió al camerino insultando y manoteando a los compañeros. Lorenzo luego ingresó, quiso calmar la situación y el mismo Durán lo agarró de la camiseta y zarandeó. James y Lerma intervinieron rápido. El ’10’ al suelo y Lerma si frenó al ‘9’. El show pospartido”, señaló en la citada red social.

Jhon Durán. (Foto: getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Colombia?

Luego de empatar por 0-0 con Perú, Colombia volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Argentina en Buenos Aires, en el compromiso correspondiente a la fecha 16 de las Eliminatorias 2026. Dicho duelo está programado para este martes 10 de junio desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mâs Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Caracol TV para el territorio colombiano, mientras que en suelo argentino será televisado por TV Pública, TyC Sports y Telefe. Ojo, en Perú el partido se podrá ver por Movistar Deportes. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR