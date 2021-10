Cada vez falta menos para que la Selección Colombia vuelva a disputar las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. En los próximos días, Reinaldo Rueda dará a conocer la lista de convocados para el encuentro y se espera que se encuentren dos hombres que habitualmente son llamados: Luis Díaz y Mateus Uribe.

Los futbolistas del Porto se ganaron con esfuerzo y dedicación ser tomados en cuenta por el entrenador caleño, pues cada vez que son utilizados no decepcionan. Sin embargo, Porto, club en el que militan, no están tan contento con sus convocatorias y creen que los viajes los desgastan demasiado.

En la previa al partido de los ‘Dragones Azules’ vs. Santa Clara, el entrenador del cuadro de los colombianos, Sergio Conceiçao, explicó que le preocupa los traslados de sus jugadores para disputar las Eliminatorias. “En el último parón de selecciones, hubo tres jugadores con los que no pude contar contra el Sintrense. Me preocupan los viajes, los minutos que juegan los futbolistas, el período de vacaciones fue muy corto por el tiempo que estuvieron en las selecciones”, expresó Conceiçao.

“Ahora tendremos un periodo de partidos fuera de casa antes de este parón, lo miramos y tratamos de minimizar al máximo una situación que podría ser preocupante”, agregó. Por su lado, Luis Díaz será titular este martes ante el Santa Clara en el partido por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa de Portugal. Sin embargo, quien no podrá estar presente será Uribe, por su decisión de DT.

Luis Díaz no piensa en el Real Madrid

A pesar de que muchos lo colocan fuera de Porto, Luis Díaz “no se vuelve loco”. Está contento y por ahora no piensa moverse de Portugal, sobre todo, con lo importante que es para el equipo en la temporada.

Según reveló el diario O Jogo, de momento no existe ninguna oferta concreta por parte de algún club para llevarse al ‘hijo de Barrancas’. “Una fuente cercana al deportista negó que se esté equiparando tal hipótesis y aseguró que, desde el cierre del mercado, en agosto, no ha surgido nada relevante sobre el futuro del segundo mejor goleador del Oporto”, resaltó el medio.

