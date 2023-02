Sin duda alguna, este es el año de la vuelta musical de la colombiana Shakira y es que la cantante ha anunciado una nueva colaboración y esta vez con nada más y nada menos que con su compatriota la bichota Karol G. Ambas confirmaron hoy que esta semana lanzarán el tema “TQG”, siglas de la palabra “Te quedó grande”.

A través de sus cuentas oficial de Instagram, Shakira y Karol G compartieron la primera foto oficial del videoclip de lo que será “TQG”, un nuevo tema con el que la barranquillera le daría vuelta a la página de lo duro y escandalosa que fue la separación que tuvo con Gerard Piqué.

“Sabemos que lo estaban esperando y aquí estamos! @KarolG x @Shakira TQG 24 de Febrero 00:00 Barranquilla Medallo”, escribieron las artistas en un post compartido en Instagram, confirmando asì qye este viernes 24 de febrero se lanza el tema oficial de la loba y la bichota.

¿El tema TQG estará dedicado a Gerard Piqué?

Esta es la pregunta que muchos se hacen, si el nuevo tema de Shakira junto a Karol G es también una nueva indirecta a su expareja y padre de sus hijos Gerard Piqué. A juzgar por una entrevista a Shakira hecha por la revista Elle, donde le consultan si las letras eran dedicadas a alguien en especial, ella confirmó que a través de sus canciones ella cuenta lo que va pasando en su vida y que esto es una manera de terapia, por lo que la nueva letra de Te quedó grande sería un nuevo misil contra el exfutbolista del Barcelona de España, Gerard Piqué.

“Creo que todos tenemos nuestros propios procesos para manejar el duelo, el estrés o la ansiedad. Todos pasamos por cosas en la vida. Pero en mi caso, creo que escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato (risas). Simplemente me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar. Creo que es la mejor medicina, y junto con el amor de mi familia y mis hijos, que me sostienen. La música es definitivamente una de esas herramientas, una de las pocas herramientas que tengo para sobrevivir a situaciones extremas. Es una especie de tabla de náufrago, ese trozo de madera al que te aferras cuando sientes que te estás ahogando. La música es un salvavidas. Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo. Y la única forma de hacerlo, de hacerlo de verdad, ha sido a través de la música”, señaló a la revista Elle hace unos meses.

“En aquellos días, cuando sentía que me faltaban las fuerzas, como si no tuviera piernas, esos días escribía canciones, y sentía que revivía y salía fortalecida. Es como una inyección de vitaminas [risas]. Hubo otras veces que el trabajo me asustaba… solo quería estar allí con mis hijos. Quiero decir, solo quería quedarme en la cama, acurrucada con mis hijos. Pero tenía que levantarme, grabar un video y cumplir con mis obligaciones. Pero ahora ¡estoy tan agradecida por mi trabajo! Nos permite recomponernos, y darnos cuenta de quiénes somos y por qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito y nuestra misión. Creo que puedes encontrar ese poder reconstructivo en cualquier tipo de trabajo. El trabajo dignifica al hombre”, agregó la barranquillera en ese entonces.

Letra de la canción TQG - Te quedó grande de Shakira y Karol G

La letra de la canción TQG sería un claro mensaje contra Gerard Piqué y Karol G ya adelantó cómo fue que eligieron y terminaron por crear una sola letra que promete ser un nuevo hit mundial de las colombianas.

Cuando Shakira la escuchó, Karol G dijo: “Ella me dijo: ‘Dios mío, gracias. Esa letra es exactamente como me siento ahora mismo’”. Luego, Shakira y Karol G completaron la canción juntas y el resultado final de TQG es una balada en clave menor con tintes de reggaetón con mucha solidaridad entre mujeres.

Así se escucharía Te quedó grande:

Shakira: “Tú saliendo a buscar comida afuera y yo pensando que era la monotonía”.

Karol G: “Al menos conmigo, yo te mantenía bonito”.





